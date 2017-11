PM cambodgien : L’éducation, une clé pour les problèmes sociaux et l’économie nationale

AKP Phnom Penh, le 1er novembre 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a mis l’accent sur l’importance de l’éducation, précisant qu’elle apporterait de grands avantages aux individus, aux familles et à la nation, et qu’elle attirerait davantage d’investissements.

“Une bonne éducation est la clé pour résoudre tous les problèmes sociaux et pour l’économie nationale”, a souligné le chef du gouvernement royal dans son message à ses compatriotes à l’occasion de la rentrée scolaire (1er novembre).

La compétitivité de l’économie et des technologies de l’information et de la communication prend de l’ampleur et a des effets positifs sur le développement du secteur éducatif, a-t-il dit, ajoutant que malgré les progrès remarquables des technologies de l’information et de la communication, les ressources humaines ne peuvent être entièrement remplacées.

Selon lui, les ressources humaines potentielles et compétentes peuvent rendre une société forte et développée.

Le Cambodge s’est engagé à se transformer en un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030 et en une nation développée vers 2050. Le gouvernement royal doit donc, a-t-il poursuivi, continuer à prêter attention au développement du « capital humain », un facteur clé pour soutenir la croissance économique du pays.

Le Cambodge compte actuellement 7.144 écoles primaires, 1.240 collèges, 486 lycées et 115 établissements de l’enseignement supérieur avec quelque 3 millions d’élèves et étudiants.

Durant son récent voyage de 5.000 km dans tout le pays, le Premier ministre Hun Sèn a versé près de 150 millions de dollars pour construire des infrastructures physiques au service du secteur de l’éducation.

Par C. Nika