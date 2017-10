Le Cambodge et l’UE satisfaits de la coopération bilatérale

AKP Phnom Penh, le 31 octobre 2017 –

Le Royaume du Cambodge et l’Union européenne (UE) ont hautement apprécié les progrès de leurs relations et de leur coopération bilatérales depuis l’établissement de leurs liens en 1994.

C’est ce qu’a fait savoir Chum Sounry, porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAE-CI), suite à la rencontre hier à Phnom Penh entre le ministre d’Etat Prak Sokhonn, ministre du MAE-CI, Werner Langen, membre du Parlement européen et président de la commission des affaires économiques et monétaires.

Prak Sokhonn a mis l’accent sur la contribution clé de l’UE au développement du Cambodge, en particulier à sa croissance économique, et s’est félicité de l’intention de l’UE d’accroître les échanges commerciaux avec le Cambodge.

Le chef de la diplomatie cambodgienne a également réaffirmé l’engagement du gouvernement royal du Cambodge à resserrer et à élargir la coopération avec l’UE dans tous les domaines, notamment l’agriculture, la gestion des ressources naturelles et l’éducation.

Il a profité de cette occasion pour remercier l’UE pour avoir accordé des aides technique et financière pour l’organisation des élections au Cambodge depuis 1998 et pour avoir envoyé ses observateurs électoraux au Cambodge. Il a ainsi invité une délégation de l’UE à observer les élections parlementaires l’année prochaine.

Par ailleurs, Prak Sokhonn a informé la délégation du Parlement européen de la récente évolution de la situation politique au Cambodge en soulignant le processus de démocratisation et le renforcement de l’Etat de droit dans le Royaume.

Dans sa réponse, Werner Langen a salué l’invitation du Cambodge et s’est engagé à envoyer des observateurs de l’UE pour les législatives au Cambodge en 2018.

Il a hautement évalué le développement du Cambodge et a informé Prak Sokhonn de la structure du Parlement européen et de la politique de l’UE pour promouvoir les relations avec le Royaume.

Par C. Nika