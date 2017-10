Réaction de la CMAA contre la déclaration de l’Ambassade américaine sur les bombes à Svay Rieng

AKP Phnom Penh, le 31 octobre 2017 –

L’Autorité cambodgienne d’action contre les mines et d’assistance aux victimes (CMAA) a exprimé son regret de la déclaration de l’Ambassade américaine au Cambodge, déclaration qui a, sans évaluation détaillée, amoindri la gravité les problèmes de santé causés par les bombes américaines.

« Les citoyens cambodgiens qui ont été choqués par votre déclaration ont suggéré que l’Ambassade des Etats-Unis devrait ramasser et stocker ces bombes à l’ambassade pour prouver son ‘impact sans risque’. Certains d’autres ont demandé à un représentant de l’ambassade de sentir l’odeur de ces bombes. Bien que leurs réponses aient été faites dans un état de colère, elles visent à rappeler à une telle superpuissance comme les Etats-Unis que la santé et la vie des gens vivant dans un petit pays en voie de développement comme le Cambodge sont aussi importantes que celles de vos citoyens », a dit Ly Thuch, ministre d’Etat et secrétaire général de la CMAA dans sa récente lettre à William A. Heidt, ambassadeur américain, qui a, le 19 octobre dernier, rendu public une déclaration affirmant que les bombes chimiques découvertes dans la province de Svay Rieng sont seulement des gaz lacrymogènes.

En tant qu’un pays qui a fabriqué ces bombes et les a amenées au Cambodge, il serait plus efficace de les enlever et de minimiser leurs risques si les Etats-Unis coopéraient avec les autorités compétentes cambodgiennes à la demande du Cambodge, a ajouté le secrétaire général de la CMAA.

Ly Thuch a aussi rejeté la déclaration de l’Ambassade américaine selon laquelle « la CMAA était au courant de la présence de ces gaz lacrymogènes à Svay Rieng pendant de nombreuses années, et a obtenu deux séries de formation détaillées en 2015 et 2016. »

Cette affirmation est entièrement incorrecte, a souligné Ly Thuch, expliquant que c’est un fait tordu qui devrait être corrigé. La CMAA n’était pas du tout au courant de l’emplacement de ces bombes à Svay Rieng et n’a obtenu aucune formation de la part des experts militaires américains. “J’apprécierais votre attention immédiate car cette déclaration doit être corrigée”, a-t-il dit.

La déclaration a également, a-t-il poursuivi, mentionné la provision de 131 millions de dollars américains en aides au secteur de déminage au Cambodge. Il a donc souhaité un rapport détaillé de l’ambassade sur quelle(s) institution(s) ou organisation(s), et le montant du fonds ces aides ont été distribuées.

Selon Ly Thuch, les mines et les restes explosifs de guerre, y compris les armes chimiques comme celles à Svay Rieng, restent un problème humanitaire important auquel fait face le Cambodge pendant des prochaines années. Cela nécessite un effort humanitaire important. A cet égard, nous apprécions le rôle des Etats-Unis dans la collaboration pour l’élimination des restes explosifs de guerre au Cambodge.

« En tant qu’autorité nationale, nous sommes impatients d’entamer des dialogues productifs avec les Etats-Unis afin de renforcer la coopération et le soutien pour se débarrasser de ces héritages de la guerre » a-t-il dit.

Par C. Nika