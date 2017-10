Le chef de la diplomatie cambodgienne reçoit un membre du Parlement européen

AKP Phnom Penh, le 30 octobre 2017 –

Prak Sokhonn (droite, photo 1), ministre d’Etat et ministre cambodgien des affaires étrangères et de la Coopération internationale, serre la main de Werner Langen, membre du Parlement européen et président de la commission des affaires économiques et monétaires, avant leur entretien à Phnom Penh ce matin.

Photo: Khem Sovannara