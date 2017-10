Le ministre d’Etat Prak Sokhonn préside une conférence sur les Journées internationales ASEAN-UE

AKP Phnom Penh, le 30 octobre 2017 –

Le ministre d’Etat et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Prak Sokhonn (centre, photo 1), préside ce matin à Phnom Penh une conférence de deux jours (les 30 et 31 octobre) sur les Journées internationales ASEAN-Union européenne (UE).

Photo: Khem Sovannara