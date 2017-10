Ministère de l’Environnement : Le Cambodge compte 12 parcs nationaux

AKP Phnom Penh, le 30 octobre 2017 –

Actuellement, 12 parcs nationaux couvrant environ 1.720.269 hectares ont été enregistrés au Cambodge, soit 9,5% de la superficie totale du pays, selon le ministère de l’Environnement.

Ces parcs nationaux se situent dans de différentes provinces telles que Kampong Speu, Kèp, Koh Kong, Kampot, Pursat, Siem Reap, Rattanakiri, Preah Sihanouk et Stung Trèng.

Ce sont le Parc national de Preah Suramarit-Kossamak (Kirirom) de 35.232 hectares dans les provinces de Kampong Speu, Preah Sihanouk et Koh Kong ; Preah Monivong (Bokor) de 154.458 hectares dans les provinces de Kampot, Preah Sihanouk et Kampong Speu ; Kèp de 1.152 hectares dans la province de Kèp ; Preah Sihanouk (Ream) de 15.000 hectares dans la province de Preah Sihanouk ; Botum Sakor de 171.250 hectares dans la province de Koh Kong ; Preah Jayavarman-Norodom (Phnom Kulen) de 37.500 hectares dans la province de Siem Reap ; Virak Chey de 332.500 hectares dans les provinces de Rattanakiri et Stung Trèng; Veun Sai-Siem Pang de 57.469 hectares dans les provinces de Stung Trèng et Rattanakiri ; Cardamome centrale de 401.313 hectares dans les provinces de Koh Kong, Pursat et Kampong Speu ; O’ Yadav de 101.348 hectares dans la province de Rattanakiri ; Cardamome du Sud de 410.392 hectares dans les provinces de Koh Kong, Pursat, Kampong Speu et Preah Sihanouk ; et Koh Rong de 2.655 hectares dans la province de Preah Sihanouk.

Le Cambodge compte maintenant 19 sanctuaires de la faune couvrant plus de 3 millions d’hectares dans les provinces de Battambang, Siem Reap, Preah Vihear, Pursat, Kampong Thom, Kampong Chhnang, Kampong Speu, Rattanakiri, Mondulkiri, Kratie, Stung Treng et Koh Kong.

En outre, au Cambodge, il y a au total 46 zones de protection naturelle et 3 corridors de conservation de la biodiversité couvrant plus de 7,3 millions d’hectares, y compris le nouveau site du patrimoine naturel de Phnom Yat de près de 32.000 hectares dans le quartier Païlin, province du nord-ouest de Païlin.

Par C. Nika