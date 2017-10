L’utilisation des monnaies cambodgienne et chinoise promue

AKP Phnom Penh, le 30 octobre 2017 –

Le Cambodge et la Chine ont continué à promouvoir l’utilisation de leur monnaie : Riel du Cambodge et Yuan de la Chine afin de mieux faciliter et stimuler les échanges commerciaux bilatéraux.

Lors d’une récente conférence à Phnom Penh, Mme Neav Chanthana, gouverneur adjoint de la Banque nationale du Cambodge (BNC), a exprimé son optimisme que l’utilisation des monnaies nationales entre les deux pays permettra par conséquent d’attirer davantage d’investisseurs et de touristes chinois au Cambodge.

Selon elle, la Chine a surpassé les autres pays en termes d’investissement, de commerce, de tourisme, … au Cambodge.

Les chiffres officiels montrent que la Chine a exporté des marchandises d’une valeur de 23,4 milliards de dollars américains au Cambodge entre 2004 et 2016.

Le volume des investissements chinois au Cambodge a atteint 5,2 milliards de dollars durant le premier trimestre de 2017, investissements portant principalement sur les domaines hydroélectrique, agricole, bancaire et de la confection.

Mme Chea Serey, directrice générale de la BNC, et Oknha Lim Heng, vice-président de la Chambre de commerce du Cambodge, qui étaient également présents à la conférence, ont partagé l’optimisme de la tendance.

Actuellement, environ 7% des échanges commerciaux entre le Cambodge et la Chine ont été effectués en utilisant le yuan, tandis que les 93% restants étaient en dollars américains, a fait savoir Mme Chea Serey.

Par S. Chhavy