Les meilleurs vœux envoyés à Sa Majesté le Roi à l’occasion du 13e anniversaire de son intronisation

AKP Phnom Penh, le 28 octobre 2017 –

Les Cambodgiens de toutes les couches sociales adressent leurs meilleurs vœux à Sa Majesté Norodom Sihamoni, Roi du Cambodge, à l’occasion du 13e anniversaire de son intronisation qui sera célébré demain.

Les meilleurs vœux pour le monarque par les hauts dirigeants, les députés, les membres du gouvernement et les dirigeants de différentes institutions publiques et privées ont été diffusés dans les médias. Ils ont exprimé leur gratitude à Sa Majesté le Roi de son ombre fraîche en faveur de la paix, de la stabilité et du développement de la nation cambodgienne.

A noter que Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni est né le 14 mai 1953 à Phnom Penh. Il est allé étudier à Prague, en Tchécoslovaquie, à l’âge de 9 ans. Diplômé des Hautes Etudes d’Art (danse, musique et théâtre) de l’Académie d’Art Musical de Prague en 1975, il a été professeur de danse classique et de pédagogie artistique au Conservatoire Marius Petipa, au Conservatoire Gabriel Faure et au Conservatoire W.A. Mozart de la Ville de Paris.

Avant d’être couronné Roi du Cambodge, il a été Représentant permanent du Cambodge auprès des Nations Unies de 1992 à 1993 et Ambassadeur du Cambodge auprès de l’UNESCO de 1993 à 2004. Le 14 octobre 2004, il a été élu à l’unanimité par les membres du Conseil du Trône pour succéder à son père qui a décidé de prendre sa retraite.

A part le khmer, la langue nationale du Cambodge, Sa Majesté le Roi peut parler couramment le français, le tchèque et l’anglais.

Par C. Nika