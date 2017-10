Le projet de loi sur le budget national de 2018 approuvé par le Conseil des ministres

AKP Phnom Penh, le 27 octobre 2017 –

Le projet de loi sur le budget national de 2018 de 6.038 millions de dollars américains a été approuvé par le Conseil des ministres durant sa réunion hebdomadaire tenue ce matin au Palais de la Paix, à Phnom Penh, sous la présidence du Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn.

D’après un communiqué de presse de l’Unité de presse et de réaction rapide relevant du Conseil des ministres rendu public ce soir, ce chiffre montre une augmentation dans le budget national, de 13.475.923 millions de riels ou 3.348 millions de dollars en 2013 à 21.151.985 millions de riels ou 5.240 millions de dollars en 2017 et à 24.375.102 millions de riels, soit 6.038 millions de dollars en 2018.

Les dépenses totales pour 2018 représenteront 24,59% du PIB de cette année-là, a souligné la même source.

Le budget en 2018 sera, a expliqué le communiqué, utilisé pour assurer la bonne organisation des élections sénatoriales de la 4e législature et des élections parlementaires de la 6e législature ainsi que pour couvrir l’augmentation des dépenses dans l’amélioration de la prestation des services publics et dans le rehaussement du bien-être des fonctionnaires, des forces armées et des ouvriers et employés d’usine.

Selon ce projet de loi sur le budget national, le PIB par habitant devrait atteindre 1.568 dollars en 2018, contre 1,435 dollars en 2017 et 1.042 dollars en 2013, tandis que le taux d’inflation serait à un niveau faible et gérable de 3% en moyenne.

Les réserves de change passeraient de 3.643 millions de dollars en 2013 à 7.539 millions de dollars en 2017 à 7.843 millions de dollars américains en 2018, a indiqué le communiqué.

Par C. Nika