Le Conseil des ministres accepte de soumettre 5 documents importants à l’organe législatif pour ratification

AKP Phnom Penh, le 27 octobre 2017 –

Le Conseil des ministres a, dans sa réunion hebdomadaire tenue ce matin au Palais de la Paix sous la présidence du Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, a accepté de soumettre cinq documents importants à l’organe législatif pour ratification.

Selon un communiqué de presse de l’Unité de presse et de réaction rapide relevant du Conseil des ministres, quatre de ces documents sont les Accords sur l’évitement de la double imposition et la prévention de l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu entre le gouvernement royal du Cambodge et les gouvernements de Singapour, de Chine, du Brunei Darussalam et de Thaïlande.

En outre, a ajouté la même source, la Charte du Centre asiatique de préparation aux catastrophes (ADPC) a aussi besoin de la ratification de l’organe législatif.

Par C. Nika