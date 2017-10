Environ 400 prisonniers examinés pour la grâce royale et la réduction de la peine de prison

Phnom Penh, le 27 octobre 2017 –

Un groupe de 421 prisonniers, dont 37 femmes, provenant de 19 prisons et de 4 centres correctionnels à travers le Cambodge a été examiné pour la grâce royale et la réduction de la peine de prison à l’occasion de la prochaine Fête des Eaux.

Une réunion pour identifier les prisonniers qualifiés pour la libération et la réduction de la peine de prison a eu lieu hier sous la présidence du ministre de la Justice, Ang Vong Vathana.

Les détenus qualifiés pour la grâce royale sont ceux qui ont déjà servi au moins les deux tiers de leur peine, alors que ceux qualifiés pour la réduction de la peine en ont déjà servi au moins un tiers, et qui doivent bien se comporter.

L’année dernière, 560 prisonniers, dont 43 femmes, ont été examinés et seulement 88 d’entre eux ont été jugés qualifiés pour la grâce royale et la réduction de la peine de prison.

Au Cambodge, la grâce royale ou la réduction de la peine de prison est généralement accordée trois fois par an pendant les grandes fêtes traditionnelles et religieuses telles que le Nouvel An Khmer, Visak Bochea (commémoration de la naissance, de l’illumination et du nirvana du Bouddha), et la Fête des Eaux.

Cette année, le Cambodge célébrera la Fête des Eaux du 2 au 4 novembre.

Par S. Chhavy