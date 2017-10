Le Cambodge célébrera le 13e anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi ce week-end

AKP Phnom Penh, le 27 octobre 2017 –

Le 13e anniversaire de l’intronisation de Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni comme Roi du Cambodge sera célébré le 29 octobre prochain.

La cérémonie religieuse et traditionnelle sera organisée à cette occasion en présence de Sa Majesté le Roi, des hauts dirigeants et des membres de la famille royale dans le Palais royal, à Phnom Penh.

Les meilleurs vœux pour le Roi ont été diffusés sur de différentes chaînes de télévision et stations de radio, et publiés dans des journaux et magazines.

Sa Majesté Norodom Sihamoni a monté sur le Trône le 29 octobre 2004, à travers d’un vote par le Conseil du Trône et après l’abdication de Sa Majesté le Roi-Père défunt Samdech Preah Norodom Sihanouk.

Pour commémorer la Journée de l’intronisation, le 29 octobre a été fixé comme un jour férié pour tous les fonctionnaires ainsi que pour les employés et les travailleurs du secteur privé.

Par C. Nika