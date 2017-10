Les nouveaux billets de 1.000 riels et 5.000 riels mis en circulation

AKP Phnom Penh, le 26 octobre 2017 –

La Banque nationale du Cambodge (BNC) a officiellement mis en circulation les nouveaux billets de 1.000 riels (0,25 dollar américain) et de 5.000 riels (1,25 dollar américain).

La mise en circulation de ces nouveaux billets a été annoncée dans des Prakas (annonces officielles) séparées de la BNC signées par son gouverneur, Chea Chanto.

Le nouveau billet de 1.000 riels mesure 142 mm de long et 68 mm de large avec trois couleurs dominantes : bleu clair, bleu et jaune foncé, tandis que celui de 5.000 riel a la même taille, mais avec seulement deux couleurs dominantes : violet et marron.

Ces deux nouveaux billets ont été mis en usage officiel à partir du 25 octobre 2017 avec d’autres billets officiels existants.

Par C. Nika