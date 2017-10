Départ du PM cambodgien pour la cérémonie de la crémation royale du défunt Roi de Thaïlande

AKP Phnom Penh, le 26 octobre 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, partira ce matin pour Bangkok pour assister à la cérémonie de crémation royale de Sa Majesté le défunt Roi Bhumibol Adulyadej de Thaïlande, ayant lieu aujourd’hui.

Le chef du gouvernement royal a été salué à son départ à l’aéroport international de Phnom Penh par Samdech Kralahom Sâr Khéng, vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, et de nombreux autres officiels de haut rang du gouvernement.

Samdech Techo Hun Sèn est accompagné de Samdech Pichey Sena Tea Banh, vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale, et d’autres membres du gouvernement royal du Cambodge.

Selon un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, la participation de Samdech Techo Premier ministre à cette cérémonie de crémation royale vise à exprimer ses sincères condoléances à la famille royale, au gouvernement et au peuple thaïlandais et à rendre hommage au défunt Roi de Thaïlande, décédé le 13 octobre 2016.

Par C. Nika