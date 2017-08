8 films de l’ASEAN seront projetés au Cambodge au début de septembre

Huit films des pays membres de l’ASEAN seront projetés sur la Télévision nationale de Kampuchéa (TVK) et la TV5, du 8 au 15 septembre, dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la fondation de l’ASEAN.

C’est ce qu’on a appris d’une conférence de presse conjointe sur le Festival du film de l’ASEAN 2017 organisée hier après-midi au ministère de l’Information, à Phnom Penh, en présence de Mao Ayuth, secrétaire d’Etat cambodgien à l’Information, et l’ambassadeur des Philippines au Cambodge, Christopher B. Montero, ainsi que les représentants des ambassades d’autres pays de l’ASEAN au Cambodge.

Mao Ayuth a, à cette occasion, souligné que le Festival du film de l’ASEAN visait à rehausser la culture de l’ASEAN à travers la diffusion au public de films représentant chaque Etat membre de l’ASEAN.

Les huit films proviennent du Brunei, du Cambodge, du Laos, du Myanmar, des Philippines, de Singapour, de Thaïlande et du Vietnam. La projection sera à partir de 22h.

A rappeler que l’ASEAN a été fondée le 8 août 1967 à Bangkok, en Thaïlande avec la signature de la Déclaration de l’ASEAN (Déclaration de Bangkok) par les cinq membres fondateurs, à savoir l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. Plus tard, le Brunei Darussalam a rejoint l’association en 1984, puis le Vietnam en 1995, le Laos et le Myanmar en 1997, et le Cambodge en 1999.

