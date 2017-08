Le ministre cambodgien de l’Environnement reçoit une délégation de la ville chinoise de Rugao

AKP Phnom Penh, le 31 août 2017 –

Le ministre de l’Environnement du Cambodge, Say Samal, a reçu hier après-midi une délégation de la ville de Rugao, province chinoise de Jiangsu, dirigée par son maire, Chen Xiaodong.

Selon le ministère, Chen Xiaodong a informé Say Samal de sa visite, dont le but est de se renseigner du secteur de l’environnement et des opportunités d’investissement au Cambodge.

Pour sa part, le ministre de l’Environnement a souhaité la bienvenue à cette première visite de la délégation de Rugao au Cambodge.

Par C. Nika