Le Cambodge, le 1er pays de l’ASEAN à ratifier la Convention contre la traite humaine

AKP Phnom Penh, le 31 août 2017 –

Le Cambodge est le premier pays de l’ASEAN qui a ratifié la Convention de l’ASEAN sur la lutte contre la traite humaine, surtout les femmes et enfants, suivi de cinq autres pays.

C’est ce qu’a souligné Leul Mekonnen, chef de mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Cambodge, lors d’un séminaire sur le rehaussement des connaissances sur la Convention et le Plan d’action de l’ASEAN pour la lutte contre la traite humaine, en particulier les femmes et enfants, tenue mardi à Phnom Penh.

Leul Mekonnen a confirmé que le Cambodge était le quatrième pays qui avait organisé ce genre de séminaire. Il a aussi apprécié hautement le Royaume pour cette ratification.

Le trafic d’êtres humains est un problème global et compliqué, a-t-il dit, ajoutant que l’existence de cette Convention reflète la détermination et la coopération des pays membres de l’ASEAN dans la lutte contre ce trafic.

Quant à Chou Bun Eng, secrétaire d’Etat à l’Intérieur et vice-présidente permanente du Comité national de lutte contre la traite d’êtres humains, a mis l’accent sur la détermination du Cambodge à promouvoir l’application de la Convention et du Plan d’action de l’ASEAN pour la lutte contre la traite humaine, en particulier les femmes et enfants, la protection et l’assistance aux victimes, et la collaboration entre les Etats parties à cette Convention.

Par S. Chhavy