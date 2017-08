Le ministre d’Etat Chea Sophara assurera la coordination des litiges fonciers liés à la concession économique des cannes à sucre

AKP Phnom Penh, le 30 août 2017 –

Le ministre d’Etat Chea Sophara, ministre de l’Aménagement territorial, de l’Urbanisation et de la Construction, accepte d’assurer la coordination et la résolution des litiges fonciers relatifs à la concession économique des cannes à sucre pour l’exportation dans les provinces de Koh Kong, Kampong Speu et Preah Vihear.

C’est ce qu’a fait savoir un communiqué de presse du ministère de l’Aménagement territorial, de l’Urbanisation et de la Construction rendu public après une réunion interministérielle tenue à Phnom Penh ce matin sous la présidence de Chea Sophara.

Le groupe de travail interministériel ad hoc poursuit la mise en œuvre des attributions qui lui ont été déjà assignées, a ajouté le communiqué.

D’après la même source, les chefs des services provinciaux de l’aménagement territorial, de l’urbanisation, de la construction et du cadastre de Koh Kong, de Kampong Speu et de Preah Vihear sont chargés de faire remplir des formulaires nécessaires à l’identification de la population concernée et des parcelles litigieuses pendant 30 jours aux Salasrok de Oral, province de Kampong Speu, de Srè Ambel, province de Koh Kong, de Tbèng Meanchey et de Chey Sèn, province de Preah Vihear.

Le ministère de l’Aménagement territorial, de l’Urbanisation et de la Construction a aussi appelé toutes les personnes ayant des parcelles litigieuses à remplir des bulletins d’information au lieu susmentionnés du 4 septembre au 3 octobre 2017.

Toutes personnes ayant fabriqué de faux documents ou fourni de fausses informations et celles qui incitent ou provoquent des problèmes seront responsables de leurs actes en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, a souligné le communiqué.

Pan Sorasak, ministre du Commerce ; Veng Sakhon, ministre de l’Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche ; et Say Samal, ministre de l’Environnement ; ainsi que les représentants des ministères, des organismes publics et des administrations sous-nationales concernés ont participé à cette réunion interministérielle.

Par C. Nika