Réunion interministérielle sur la résolution des litiges fonciers liés à la concession économique des cannes à sucre

AKP Phnom Penh, le 30 août 2017 –

Le ministre d’Etat Chea Sophara (centre, photo 1), ministre de l’Aménagement territorial, de l’Urbanisation et de la Construction, préside ce matin à Phnom Penh une réunion interministérielle sur la résolution des litiges fonciers relatifs à la concession économique des cannes à sucre, avec la participation de Pan Sorasak, ministre du Commerce ; de Veng Sakhon, ministre de l’Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche ; et de Say Samal, ministre de l’Environnement; ainsi que de nombreux officiels des adminstrations sous-nationales concernés.

Photo : Khem Sovannara