Samdech Hun Sèn rend visite à plus de 13.000 ouvriers au Parc industriel Vattanac II

AKP Phnom Penh, le 30 août 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a rendu visite à plus de 13.000 ouvriers du Parc industriel Vattanac II situé dans l’arrondissement Dangkor, à Phnom Penh.

A cette occasion, Samdech Techo Hun Sèn a réitéré la détermination et la politique du gouvernement royal du Cambodge (GRC) visant à améliorer le niveau de vie des ouvriers et des employés d’usine.

Le Premier ministre s’est engagé à maintenir la paix, à protéger les réalisations nationales, à attirer davantage d’investissements et à créer plus de possibilités d’emploi pour les jeunes.

A noter que le chef du gouvernement royal a commencé à rendre visite aux ouvriers et aux employés d’usine depuis le 20 août dernier pour s’informer de leurs conditions de vie et de leurs défis. Il a fixé de rencontrer les ouvriers tous les mercredis et les chefs d’administration, de groupe et de section de différentes usines tous les dimanches.

Selon le ministère du Travail et de la Formation professionnelle, quelque 11.168 entreprises ont été enregistrées au ministère, générant 1,2 million d’emplois directs avec un salaire total de plus de 2 milliards de dollars par an en moyenne et près de 3 millions d’emplois indirects. Les ouvriers, en particulier ceux dans le secteur de la confection, touchent actuellement 153 dollars américains comme salaire minimum mensuel et, avec d’autres avantages, ils peuvent obtenir 170-181 dollars, voire jusqu’à 300 dollars par mois avec des heures supplémentaires et d’autres primes.

Afin d’améliorer encore davantage le niveau de vie des ouvriers d’usine, le GRC a annoncé l’accès gratuit au service de bus public pendant deux ans et aux soins médicaux sous le régime de la politique nationale de protection sociale pour eux, l’augmentation de leur salaire minimum mensuel jusqu’à 160 dollars en 2018, etc.

Par C. Nika