Le Japon accorde des bourses aux fonctionnaires cambodgiens

AKP Phnom Penh, le 30 août 2017 —

Le ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports a annoncé des bourses d’études pour les fonctionnaires cambodgiens dans le cadre du Projet de bourses de développement des ressources humaines (JDS) 2017 (Année scolaire 2018-2019).

D’après un communiqué de presse de l’Ambassade du Japon, le programme JDS vise à soutenir le développement des ressources humaines du Cambodge, en mettant l’accent sur les jeunes fonctionnaires.

Pour les informations détaillées sur ce programme de bourses, des séminaires d’introduction seront organisés dans les provinces de Battambang et de Kampong Cham et dans la capitale de Phnom Penh entre le 9 et le 23 septembre prochains.

Il s’agit d’un cours de maîtrise de deux ans en anglais dans différents domaines, y compris le développement de l’infrastructure économique, le développement du secteur privé, le développement agricole et rural, l’amélioration de la qualité de l’éducation, le renforcement du système de santé, l’amélioration des fonctions administratives, le développement juridique et judiciaire, et l’établissement des relations internationales.

Par C. Nika