Le Cambodge, pays hôte de Miss Global Pageant 2017

AKP Phnom Penh, le 30 août 2017 –

Miss Global Pageant 2017 sera organisé au Cambodge les 1er et 2 novembre, en collaboration avec le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture et des Beaux-Arts.

Pak Sokhom, secrétaire d’Etat au Tourisme, a été cité par la presse locale que de 50 à 60 reines de beauté de différents pays participeraient à cette prochaine compétition mondiale.

Selon lui, une réunion interministérielle a eu lieu au début de ce mois-ci pour discuter des procédures de sélection et des critères pour la femme qui représentera le Cambodge dans ce concours international de beauté.

A rappeler que le ministère de la Culture et des Beaux-Arts a déjà organisé deux concours de beauté cambodgiens dans les années 90.

Par C. Nika