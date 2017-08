Le ministre d’Etat Sun Chanthol reçoit une délégation cambodgienne pour le SSEAYP 2017

AKP Phnom Penh, le 30 août 2017 –

Sun Chanthol (photo 1), ministre d’Etat et ministre des Travaux publics et des Transports, reçoit le 29 août à Phnom Penh un groupe de 29 jeunes cambodgiens qui participeront au 44e Programme du navire des jeunes de l’Asie du Sud-Est et du Japon (SSEAYP) 2017 qui se tiendra du 23 octobre au 12 décembre.

Photo: Khem Sovannara