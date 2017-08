Le ministre de l’Information : La musique et les arts contribuent de manière significative à l’éducation des enfants

AKP Phnom Penh, le 29 août 2017 –

Khieu Kanharith, ministre de l’Information, a souligné l’importance de l’éducation des enfants par le biais des arts, tout en présidant la cérémonie de clôture du Festival de musique pour enfants 2017 tenue ce matin au Théâtre Chaktomuk, à Phnom Penh.

La musique et les arts contribuent de manière significative au rehaussement des connaissances et du talent des enfants, avec la bonne moralité et la vertu, a précisé le ministre.

Le Festival de musique pour enfants, créé depuis 2012, vise à contribuer à l’amélioration des quatre droits fondamentaux de l’enfant : le droit à la survie, le droit à la participation, le droit à la protection et le droit au développement.

Organisé par le ministère de l’Information en collaboration avec de différents partenaires, le Festival de musique pour enfants est un concours de chansons, de mélodies et de paroles pour enfants.

L’événement de cette année a attiré 27 groupes de différentes écoles publiques et privées, communautés et ONG. Le groupe de l’Ecole Milky Way (13e branche) à Phnom Penh a remporté le premier prix de 2.000 dollars américains, tandis que celui de Wat Bo dans la province de Siem Reap et celui de la communauté de Kampong Prasat ont respectivement gagné les 2e et 3e prix avec 1.500 et 1.000 dollars.

Par C. Nika