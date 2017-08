Ministre cambodgien du Commerce : Les échanges commerciaux Cambodge-Royaume-Uni restent bons

AKP Phnom Penh, le 29 août 2017 –

Le Cambodge et le Royaume-Uni ont bien maintenu leurs échanges commerciaux, à un volume remarquable, a souligné le ministre cambodgien du Commerce, Pan Sorasak.

S’adressant à la cérémonie de lancement de Range Rover Velar tenue la semaine dernière à Phnom Penh, le ministre a déclaré que l’année dernière, les échanges commerciaux entre les deux pays étaient enregistrés à environ 800 millions de dollars américains.

L’ exportation du Cambodge vers le Royaume-Uni a atteint 767 millions de dollars, alors que son importation du Royaume-Uni était évaluée à quelque 35 millions de dollars, a-t-il souligné.

Selon lui, le Cambodge a exporté des produits agricoles, des vêtements et des produits textiles au Royaume-Uni, et en a importé des appareils électroniques et d’autres produits.

Par C. Nika