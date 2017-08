Samdech Hun Sèn agit sur la question controversée des prix de l’eau

AKP Phnom Penh, le 28 août 2017 –

Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn a entrepris ce matin une action sur la question controversée des prix de l’eau.

“Aujourd’hui, je viens d’apprendre l’augmentation du coût de l’eau à Phnom Penh. Ceux qui consomment moins d’eau paient le même taux que ceux qui en consomment plus, ce qui rend la politique préférentielle pour les pauvres inapplicable. Cela est à l’encontre de mon appel à diminuer les prix de l’eau”, a souligné Samdech Techo Hun Sèn sur sa page Facebook officielle.

“J’ai déjà ordonné au ministre d’Etat Châm Prasidh, ministre de l’Industrie et de l’Artisanat, et à son secrétaire d’Etat Ek Sonn Chan de travailler avec la Régie des eaux de Phnom Penh pour revenir à l’ancienne formule pour calculer le coût de l’eau et pour retourner le montant dépassé aux consommateurs”, a-t-il ajouté.

Suite à l’ordre du Premier ministre, la Régie des eaux de Phnom Penh a rendu public une annonce pour présenter ses excuses aux consommateurs et s’est engagé à réutiliser l’ancienne formule et à leur rembourser immédiatement.

Par C. Nika