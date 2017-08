Plus de 170 entreprises participent à une grande foire sur le textile et la machinerie au Cambodge

AKP Phnom Penh, le 28 août 2017 –

Plus de 170 entreprises venues de 17 pays ont présenté leurs produits lors d’une foire commerciale au Centre de conférence et d’exposition Koh Pich, à Phnom Penh.

Avec environ 200 stands de machines agricoles et industrielles, de vêtements et de chaussures, etc., la foire a lieu du 25 au 28 août.

L’événement commercial a été organisé par le ministère de l’Industrie et de l’Artisanat, le ministère du Commerce, la Chambre de commerce du Cambodge, et Yorkers Trade & Marketing Service Co., Ltd.

Le secrétaire d’Etat à l’Industrie et à l’Artisanat, Sat Samy, a apprécié l’effort, espérant que la foire contribuera essentiellement à la promotion de l’offre et de la demande des produits mentionnés ci-dessus.

Par C. Nika