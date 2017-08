Le Cambodge et la Thaïlande apprécient la coopération bilatérale

AKP Phnom Penh, le 28 août 2017 –

Le vice-Premier ministre Samdech Kralahom Sâr Khéng, ministre cambodgien de l’Intérieur, et son homologue thaïlandais, Anupong Paochinda, ont coprésidé la 6e Réunion des gouverneurs des provinces limitrophes Cambodge-Thaïlande tenue récemment à Phnom Penh.

Samdech Kralahom Sâr Khéng a, à cette occasion, souligné que la réunion avait joué un rôle crucial pour promouvoir l’amitié, la solidarité et la coopération dans tous les secteurs entre les deux pays voisins.

Il a hautement apprécié les progrès accomplis dans le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de l’ordre et dans le développement des provinces limitrophes.

Cependant, a-t-il ajouté, le Cambodge et la Thaïlande ont encore des problèmes frontaliers tels que le passage frontalier illégal, le trafic de drogue et d’autres contrebandes ainsi qu’une gestion environnementale limitée.

Anupong Paochinda a, pour sa part, partagé la même idée avec Samdech Sâr Khéng, ajoutant que la réunion non seulement contribue à renforcer la coopération bilatérale, mais aussi sert de plate-forme pour identifier les solutions aux problèmes émergents.

Pour la prochaine étape, comme convenu lors de cette réunion du 23 au 25 août, le Comité mixte frontalier Cambodge-(JBC) se préparera pour la construction d’une route entre Chhok Roka du district de Samlot, province cambodgienne de Battambang, et la province thaïlandaise de Trat.

En plus, les deux parties continueront l’examen des possibilités pour créer une nouvelle porte-frontière entre les provinces de Banteay Meanchey et Sakeo.

Par C. Nika