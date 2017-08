Le gouvernement réduit encore le coût de l’eau pour les ouvriers

AKP Phnom Penh, le 27 août 2017 –

Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn a annoncé ce matin la réduction du coût de l’eau pour les ouvriers, en particulier ceux d’usine, afin d’améliorer encore davantage leur niveau de vie.

Lors d’une rencontre avec environ 4.400 chefs d’administration, de groupe et de section venus de 83 usines et entreprises à Phnom Penh, organisée ce matin au Centre de conférence et d’exposition Koh Pich, le chef du gouvernement royal a déclaré qu’à partir du 1er septembre prochain, les ouvriers ne paieront que 800 riel (0,2 dollar américain) le mètre cube d’eau, contre 1.200 riel (0,3 dollar) actuellement.

Avec ce nouveau taux, a-t-il précisé, les ouvriers pourront économiser 400 riels (0,1 dollar) par m3 d’eau, tandis que la Régie des eaux de Phnom Penh perdra environ 600.000 dollars par an.

Selon lui, 5.119 maisons ou plus de 120.000 chambres louées aux ouvriers dans la capitale de Phnom Penh et dans la province de Kandal ont été raccordées au réseau d’eau potable.

Profitant de cette occasion, il a appelé les propriétaires à ne pas augmenter la location de chambre pour toute l’année 2018 lorsque le salaire des ouvriers verra une hausse annuelle et il a espéré que les propriétaires contribueront à la mise en œuvre de la politique de développement industriel du gouvernement royal.

La semaine dernière, Samdech Techo Hun Sèn a annoncé que tous les ouvriers et employés toucheraient leur pension de retraite à partir de 2019 comme les fonctionnaires. Il a aussi affirmé qu’à partir de janvier 2018, les employeurs prendraient en charge à 100% les dépenses d’assurance maladie (actuellement, les ouvriers et les employeurs doivent contribuer 50% chacun). Le ministère de la Santé devrait, a-t-il ajouté, créer un centre de santé ou un hôpital de référence près des usines afin de faciliter l’accès aux services de santé pour les ouvriers et employés.

De plus, le Premier ministre a ordonné à la Municipalité de Phnom Penh de fournir un service de bus public gratuit pour les ouvriers et employés pendant deux ans, d’août 2017 à août 2019.

D’après le rapport du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, le Cambodge compte actuellement environ 1.107 usines au Cambodge, employant plus de 740.000 ouvriers, contre seulement 64 en 1998 avec quelque 80.000 ouvriers.

Article en khmer par Chim Nary

Article en français par C. Nika