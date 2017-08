Projet de politique nationale sur le vieillissement 2017-2030 approuvé

AKP Phnom Penh, le 25 août 2017 –

La Réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, organisée ce matin sous la présidence du Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, a approuvé le projet de Politique nationale sur le vieillissement 2017-2030.

D’après un communiqué de presse de l’Unité de presse et de réaction rapide relevant du Conseil des ministres rendu public cet après-midi, ce projet de politique met l’accent sur les moyens et les possibilités de résoudre les problèmes de la population âgée dus aux changements démographiques.

Le projet de politique identifie neuf priorités liées aux personnes âgées, y compris la sécurité financière, la santé et le bien-être, le mode de vie, l’environnement favorable, le vieillissement actif et les associations de personnes âgées, les relations intergénérationnelles, les abus, l’indifférence et la violence, la situation d’urgence, et la préparation au vieillissement.

Selon les chiffres de 2016, le Cambodge compte plus d’un million de personnes âgées de plus de 60 ans.

Le ministère des Affaires sociales, des Anciens combattants et de la Réhabilitation de la jeunesse a projeté d’établir cette année au moins 1.242 associations au niveau de commune/quartier pour soutenir les personnes âgées à travers le pays.

Dans la même réunion, le Conseil des ministres a aussi approuvé le projet de loi sur l’amendement des articles 6, 41, 42, 43 et 95 de la Loi sur la pêche promulguée par un décret royal daté du 21 mai 2006.

Par C. Nika