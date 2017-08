29es SEA Games : Le Cambodge remporte la première médaille d’or de la pétanque

AKP Phnom Penh, le 24 août 2017 –

Le Cambodge a obtenu aujourd’hui la première médaille d’or de la pétanque, lors des 29es SEA Games ayant lieu à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Les athlètes cambodgiennes, Kè Leng et Ouk Sreymom, ont battu leurs homologues thaïlandaises, Phantipha Wongchuvej et Pataratida Meepak, 13-10 à la finale du double féminin.

Plus tôt, les deux héroïnes sportives cambodgiennes ont battu leurs homologues vietnamiennes, birmanes et indonésiennes, respectivement 13-8, 13-1, 13-5.

Mme Ouk Sreymom a été nommée championne mondiale de la pétanque en 2017 dans une compétition en Belgique alors que Mme Kè Leng a été reconnue championne du monde deux fois, en 2013 en France et en 2015 en Thaïlande.

Le Cambodge a envoyé 274 sportifs et entraîneurs pour participer à 24 épreuves dans les 29es SEA Games tenus du 19 au 31 août. Ces 24 épreuves sportives comprennent le Taekwondo (WTF), la pétanque, le chinlone, le tennis, l’art martial khmer, le wushu, le football, l’athlétisme, la gymnastique, le basketball, le tennis de table, le badminton, le cyclisme, l’escrime, le golf, la boxe, le patinage, la voile, le triathlon, le rugby, le volley-ball, l’équitation, la natation et le karaté.

Selon le ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports (MEJS), jusqu’au 24 août, le Cambodge a gagné six médailles dont une d’or et cinq de bronze des 29es SEA Games.

A noter que les SEA Games ou les Jeux d’Asie du Sud-Est sont une compétition multi-sportive bisannuelle à laquelle participent les pays membres de l’ASEAN.

Mme Kè Leng (gauche) et Mme Ouk Sreymom (Photo: MEJS)

Par C. Nika