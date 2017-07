La Journée nationale de la pisciculture célébrée cette année dans la province de Battambang

AKP Phnom Penh, le 1er juillet 2017 –

Le Cambodge marque ce matin la 15e Journée nationale de la pisciculture dans la province de Battambang sous la présidence de Samdech Kralahom Sâr Khéng, vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur.

Plus de 5.500 personnes qui sont des membres du Sénat, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, des ambassadeurs étrangers accrédités au Cambodge, des représentants d’organisations nationales et internationales, des fonctionnaires, des élèves et des habitants locaix ont participé à cette célébration tenue au barrage polyvalent de Battambang ou barrage Sek Sâk situé dans la commune de Plov Meas, district de Ratanak Mondul.

S’adressant à cet événement annuel, Samdech Kralahom Sâr Khéng a appelé les autorités compétentes à tous les échelons à prêter attention à la prévention et à la répression de tous les cas de pêche illégale et à la résolution à temps des défis des pêcheurs.

A cette occasion, environ un million d’alevins de différentes espèces et 100.000 jeunes homards ont été relâchés dans le barrage.

Selon Veng Sakhon, ministre de l’Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, le barrage polyvalent de Battambang se situe à environ 54 km du chef-lieu de Battambang, dans le village de Tek Sap. Ce barrage de 3.300 m de long a été construit par le ministère des Ressources en eau et de la Météorologie en coopération avec la compagnie Guangdong Foreign Construction entre mars 2014 et 2017.

D’après une recherche menée par l’organisation WorldFish en coopération avec l’Administration de la pêche du Cambodge, l’Institut de développement et de recherche agricole du Cambodge, chaque famille cambodgienne consomme quelque 5,3 kilos de poisson cinq fois par semaine et 63% des habitants ruraux ont des emplois liés à la pêche.

Article en khmer par Chim Nary

Article en français par C. Nika