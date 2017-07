L’Ambassade américaine salue la libération des militants des droits de l’homme

AKP Phnom Penh, le 30 juin 2017 –

L’ambassade américaine à Phnom Penh a rendu public ce matin une déclaration saluant la mise en liberté sous caution de cinq militants des droits de l’homme après plus d’un an de détention provisoire à la suite d’accusations de corruption.

“L’Ambassade des Etats-Unis à Phnom Penh se félicite de la libération sous caution des actuels et anciens officiels de l’organisation non gouvernementale cambodgienne des droits de l’homme ADHOC. Cette décision légale réduira le fardeau imposé aux défendeurs et à leur famille lorsqu’ils font face aux accusations déposées contre eux”, a déclaré l’Ambassade sur sa page Facebook.

Ce sont Ny Sokha, Nay Vanda, Yi Soksan et Mme Lim Mony de l’ADHOC ; et Ny Chakrya, ancien officiel de l’ADHOC et secrétaire général adjoint du Comité national électoral.

Ils ont été libérés hier soir par la Cour de première instance de Phnom Penh. Ils ont été arrêtés après que l’Unité anticorruption les a accusés de soudoyer dans le cas d’un scandale sexuel contre le président du Parti de sauvetage national du Cambodge (CNRP), Kem Sokha, qui était alors le vice-président du Parti. Ils ont été arrêtés en avril 2016.

Par C. Nika