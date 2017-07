Le ministre cambodgien des Finances reçoit une délégation de l’AMRO

AKP Phnom Penh, le 30 juin 2017 –

Le ministre d’Etat Aun Porn Moniroth, ministre de l’Economie et des Finances, a reçu mercredi une délégation du Bureau de la recherche macroéconomique de l’ASEAN+3 (AMRO) dirigée par son directeur, le Dr Junhong Chang.

Selon le ministère de l’Economie et des Finances, il s’agit de la 6e visite de la délégation de l’AMRO au Cambodge afin de recueillir des données et d’analyser la situation et la nouvelle évolution économiques et financières au Cambodge, en particulier d’évaluer la situation économique cambodgienne en 2017 en mettant l’accent sur les secteurs financier et bancaire, la politique fiscale, la réforme publique, etc.

Le Dr Junhong Chang a apprécié le Cambodge pour avoir bien maintenu une haute croissance économique, ajoutant que l’AMRO a prévu que le Royaume atteindrait une croissance économique d’environ 6,9% cette année.

Pour sa part, Aun Porn Moniroth a souligné les efforts et l’attention du gouvernement royal au maintien la croissance durable du pays.

Par C. Nika