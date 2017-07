Le Cambodge vise à avoir 300.000 guides touristiques d’ici 2025

AKP Phnom Penh, le 29 juin 2017 –

Avec le nombre croissant de touristes au pays, le ministère du Tourisme a fixé son objectif d’avoir au moins 300.000 guides touristiques qualifiés vers 2025 pour travailler tant dans le pays que dans la région.

C’est ce qu’a déclaré le ministre du Tourisme, Thong Khon, lors d’une récente réunion à Phnom Penh, ajoutant que le pays a besoin de plus de 50.000 guides chaque année car de plus en plus de visiteurs viennent au Cambodge.

Les chiffres du ministère du Tourisme indique que le Cambodge a accueilli 5,2 millions de touristes étrangers l’année dernière, soit une augmentation de 5% par rapport à l’année précédente ; et le pays a projetté d’accueillir 7 millions de visiteurs d’ici 2020.

Thong Khon a, par ailleurs, souhaité le renforcement des compétences des services provinciaux touristiques, y compris la gestion des services de guide touristique.

Selon l’Organisation mondiale du Tourisme, le tourisme au Cambodge a créé 2,3 millions d’emplois indirects et 1,2 million d’emplois directs à travers le pays.

Par C. Nika