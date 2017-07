Le ministre de l’Environnement reçoit une représentante d’une société privée

AKP Phnom Penh, le 29 juin 2017 –

Say Samal, ministre de l’Environnement du Cambodge, a reçu hier à Phnom Penh Mme Delayne Weeks, vice-présidente du développement social de la société Bambusa Global Ventures, selon le ministère de l’Environnement.

Mme Delayne Weeks a informé Say Samal de sa société qui produit des meubles en bambou pour la consommation locale et de son projet d’investir dans la transformation de bambou au Cambodge pour l’exportation, principalement vers Australie.

Dans sa réponse, Say Samal a salué le projet d’investissement disant qu’il créera plus de possibilités d’emploi et augmentera les revenus pour les populations locales. De plus, il a demandé à la société d’assurer la durabilité du marché.

Par C. Nika