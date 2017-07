Le ministre cambodgien des AE reçoit le nouveau chef de mission du CICR

AKP Phnom Penh, le 29 juin 2017 –

Prak Sokhonn, ministre d’Etat et ministre des Affaires étrangères (AE) et de la Coopération internationale, a reçu hier Roman Paramonov, nouveau chef de mission du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Cambodge.

A cette occasion, Prak Sokhonn a hautement exprimé pour le soutien du CICR au Cambodge depuis la libération du pays du régime génocidaire des Khmers rouges en 1979, a rapporté Chum Sounry, porte-parole du ministère des AE et de la Coopération internationale.

Le chef de la diplomatie cambodgienne a mis l’accent sur la coopération entre le CICR et le gouvernement royal du Cambodge (GRC) dans la réforme pénitentiaire et la réhabilitation des personnes handicapées. Le ministre a également souhaité la coopération entre le CICR et l’Institut cambodgien pour la formation des diplomates sur le droit international humanitaire, une fois que l’institut a fonctionné.

Pour sa part, Roman Paramonov a souligné que le Cambodge était le premier pays qui avait une bonne coopération avec le CICR. Il a, en outre, promis de continuer à travailler avec le GRC dans l’amélioration des prisons, le soin à la santé des prisonniers et la réhabilitation des personnes handicapées ainsi que dans l’application du droit international humanitaire.

Par C. Nika