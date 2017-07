Le Premier ministre demande au ministère de l’Intérieur de faire une enquête sur un groupe d’ONG

AKP Phnom Penh, le 28 juin 2017 –

Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn a demandé au ministère de l’Intérieur de mener une enquête sur la légalité du groupe « Situation Room for Election », une coalition de “watchdogs” et d’autres groupes de la société civile pour les élections au Cambodge.

Le ministère de l’Intérieur doit vérifier la légalité de « Situation Room for Election » en basant sur la loi sur les associations et les organisations non gouvernementales, a dit Samdech Techo Hun Sèn, aussi président du Parti du Peuple Cambodgien (PPC), quand il a présidé la commémoration du 66e anniversaire de la fondation du PPC tenue à Phnom Penh ce matin.

La réaction du Premier ministre s’est faite après que « Situation Room for Election » a récemment affirmé qu’il existait des restrictions sur la liberté politique et des limites de l’équité malgré la reconnaissance de l’amélioration de la gestion électorale lors des élections des conseils communaux du 4 juin dernier.

Par C. Nika