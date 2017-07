126 Kg de drogue brûlés à l’occasion de la Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues

AKP Phnom Penh, le 28 juin 2017 –

Quelque 126 kg de drogue saisis au cours de ces derniers temps des groupes de trafiquants de drogue ont été brulés le 26 juin dernier à Koh Pich, en présence du vice-Premier ministre Kè Kim Yan, président de l’Autorité nationale de lutte contre la drogue.

La mise à feu de drogue d’une valeur totale des millions de dollars américains était faite au moment où les pays dans le monde ont célébré la Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues.

Selon le rapport présnté par Kè Kim Yan, au cours de la 1re campagne de lutte contre la drogue, le Cambodge a réprimé 3.653 cas en arrêtant 8.196 suspects.

Kè Kim Yan a exprimé son inquiétude de voir que le Cambodge est de plus en plus touché par la conséquence de la production et de la circulation des drogues provenant des grandes régions comme l’Amérique du Sud, l’Afrique, le Croissant d’or, en particulier le Triangle d’or près du Cambodge, et la tendance de la consommation de nouveau composant de drogue, ce qui touche le système nerveux.

Par Chea Pharith