Le président du PPC souhaite l’amendement de la loi sur les Partis politiques

AKP Phnom Penh, le 28 juin 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge et président du Parti du Peuple Cambodgien (PPC), a souhaité ce matin un autre amendement de la loi sur les Partis politiques.

Au cours de la célébration du 66e anniversaire de la fondation du PPC au Centre de conférence et d’exposition Koh Pich, à Phnom Penh, Samdech Techo Hun Sèn a demandé aux députés du PPC de proposer l’amendement de la loi de 1997.

« J’aimerais demander à tous les députés du PPC de proposer l’amendement de la loi sur les Partis politiques afin que les prisonniers n’aient pas de droit à la participation politique », a-t-il dit

A noter que la loi sur les Partis politiques a été récemment amendée pour maintenir la stabilité politique et prévenir la guerre et la division nationale. En vertu de cette loi modifiée, toute personne reconnue coupable d’un crime ou emprisonnée ne peut pas devenir présidente ou vice-présidente d’un Parti politique. Si le chef d’un Parti politique commet une infraction grave, ce Parti politique peut être dissout et les droits politiques des dirigeants du Parti sont suspendus pendant une certaine période.

Par C. Nika