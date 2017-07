Le Cambodge organisera une exposition touristique en novembre prochain

AKP Phnom Penh, 27 juin 2017 –

Cambodia Travel Mart 2017, une exposition touristique internationale du Cambodge, sera organisée en novembre prochain par le ministère du Tourisme en collaboration avec ses partenaires.

C’est ce qu’on a appris à l’issue d’une cérémonie de dissémination de CTM 2017 tenue hier en présence de Thong Khon, ministre du Tourisme.

Le ministre a appelé toutes les parties concernées, en particulier celles du secteur de l’hospitalité, à rehausser leurs produits et services.

La CMT 2017 sera un forum non seulement pour vendre les produits touristiques du Cambodge, mais aussi pour promouvoir le développement touristique ainsi que pour commercialiser le tourisme du pays dans le monde.

Cet événement touristique se déroulera du 17 au 19 novembre dans la Cité des temples Siem Reap. Il attirerait, a-t-on estimé, plus de 200 vendeurs locaux et internationaux, 150 acheteurs internationaux et un nombre important d’affiliés de l’industrie du voyage.

Par C. Nika