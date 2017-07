Le Cambodge envoie des officiers de la police militaire pour la mission de maintien de la paix de l’ONU au Soudan du Sud

AKP Phnom Penh, le 27 juin 2017 –

Un contingent de 73 officiers de la police militaire part le 26 juin, dans la nuit, pour le Soudan du Sud pour remplacer ses homologues qui finiront leur million de maintien de la paix de l’ONU vers fin de ce mois-ci.

Ils ont été salués à leur départ à l’aéroport international de Phnom Penh par le général Sèm Sovanny, deuxième vice-président de l’Autorité cambodgienne d’action contre les mines et d’assistance aux victimes (CMAA) et directeur général du Centre national de gestion des forces de maintien de la paix, de déminage et de destruction des restes explosifs de guerre (NPMEC) .

Photo: Khem Sovannara