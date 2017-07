Samdech Hun Sèn réaffirme la victoire de son Parti dans les élections communales

AKP Phnom Penh, le 27 juin 2017 –

Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn a réaffirmé la victoire du Parti du Peuple Cambodgien (PPC), parti au pouvoir, dans les élections des conseils communaux du 4e mandat, après que le Comité national électoral a annoncé dimanche les résultats officiels.

« Le PPC est le Parti gagnant des élections des conseils communaux. Le PPC a obtenu 1.156 communes/quartiers, soit plus de 2/3 des 1.646 communes/quartiers dans tout le pays », a déclaré hier Samdech Techo Hun Sèn sur sa page Facebook officielle.

Ces résultats montrent plus clairement le soutien des citoyens et des jeunes au PPC, a-t-il souligné.

« Je tiens à remercier profondément tous les membres du Parti et tous les compatriotes qui ont soutenu et voté pour le PPC pour maintenir la paix et poursuivre le développement national », a dit le président du PPC.

Le PPC reste un Parti fort et fiable au Cambodge, a ajouté Samdech Techo Hun Sèn, précisant que cette victoire reflète clairement la prochaine victoire du PPC lors des 6es élections législatives en juillet 2018.

Par C. Nika