Le président de l’AN cambodgienne termine ses visites officielles au Laos et au Vietnam

AKP Phnom Penh, le 26 juin 2017 –

La haute délégation de l’Assemblée nationale (AN) du Cambodge dirigée par son président Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Héng Samrin et son épouse est rentrée ce matin au pays après avoir terminé avec succès ses visites officielles et d’amitié au Laos et au Vietnam du 21 au 26 juin 2017.

La délégation a été saluée à son arrivée à l’aéroport international de Phnom Penh par Nguon Nhel, deuxième vice-président de l’AN et de nombreux officiels de haut rang du Secrétariat général de l’AN ainsi que les ambassadeurs laotien et vietnamien accrédités au Cambodge.

Au cours de sa visite à Hanoi, au Vietnam, du 23 au 26 juin, Samdech Héng Samrin a participé à la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Cambodge-Vietnam (24 juin 1967) et à la 3e Conférence présidentielle des Fronts Cambodge-Laos-Vietnam. En outre, il s’est entretenu avec le Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong ; le président vietnamien Tran Dai Quang ; et le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc. Il a aussi eu un entretien bilatéral avec Nguyen Thi Kim Ngan, présidente de l’AN vietnamienne.

Durant son séjour à Vientiane, au Laos, du 21 au 23 juin, Samdech Héng Samrin a fait des visites de courtoisie séparées à Thongloun Sisoulith, Premier ministre et à Bounhang Vorachit, président du Laos, et s’est entretenu bilatéralement avec son homologue laotienne, Pany Yathotou.

Ces visites visaient à consolider et élargir encore davantage les liens traditionnels et de longue date d’amitié, de solidarité et de coopération entre le Cambodge et le Laos, et le Cambodge et le Vietnam.

Par C. Nika