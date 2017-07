3e conférence des présidents des Fronts Cambodge-Laos-Vietnam

AKP Phnom Penh, le 26 juin 2017 –

Les présidents des Fronts du Cambodge, du Laos et du Vietnam ont signé un programme de coopération trilatérale pour la période 2017-2020, lors de leur troisième conférence qui s’est tenue à Hanoi le 25 juin, a rapport l’Agence d’information vietnamienne (AVI).

Le programme vise à renforcer les liens entre les trois parties conformément au protocole d’accord sur la coopération qu’ils ont signé il y a plus de trois ans.

Dans le cadre du programme, les parties augmenteront les échanges et les relations de jumelage entre leurs localités ainsi que les visites de délégations de haut niveau pour le partage de l’expérience, tout en organisant des activités pour célébrer les grands anniversaires communs des trois pays en 2017.

Les trois organismes se sont également engagés à coordonner pour contribuer à la construction d’une communauté de l’ASEAN centrée sur l’homme, forger l’amitié et la compréhension mutuelle entre les pays pour la paix et la stabilité régionales et mondiales, et traiter les différends par des moyens pacifiques sur la base du respect du droit international, et de l’indépendance et de la souveraineté des autres.

Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man, a déclaré que la conférence a eu lieu à un moment où les trois pays célèbrent les 50 ans des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge, les 55 ans des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos, et les 40 ans de signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos.

Il a appelé les trois organisations de Front à sensibiliser le public à la solidarité spéciale, à l’amitié traditionnelle et à la coopération multiforme entre les trois pays et à empêcher les forces hostiles de saper leurs relations solides.

Il a souligné que la coopération trilatérale devrait se concentrer sur le développement économique et commercial, la connexion des communications, en association avec la garantie du bien-être social et la protection de l’environnement, et en guidant les localités le long des frontières communes pour se soutenir mutuellement.

Le président du Conseil national du Front de solidarité et de développement de la Patrie du Cambodge, Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Héng Samrin a déclaré que la conférence est importante pour les relations entre les trois pays.

Il a déclaré que le contenu du protocole d’accord des trois organisations devrait être popularisé parmi les peuples afin qu’ils se joignent à la volonté de renforcer l’amitié et la coopération tripartites traditionnelles.

Samdech Héng Samrin a également suggéré d’encourager les localités frontalières communes à établir des liens de jumelage et des associations d’amitié pour renforcer leur solidarité, leur amitié et leur coopération le long de la frontière.

Pendant ce temps, le président du Comité central du Front laotien pour la construction nationale, Saysomphone, Phomvihane a déclaré que les trois Fronts devraient mettre en œuvre plus de campagnes éducatives pour aider les personnes de tous horizons à mieux comprendre la solidarité traditionnelle et la collaboration étroite entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam.

La prochaine conférence des présidents des Fronts du Cambodge, du Laos et du Vietnam se tiendra au Cambodge en 2020 pour examiner le programme de coopération trilatérale en 2017-2020 et en signer une nouvelle pour 2020-2023.

Par C. Nika