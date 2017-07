Retour du président de l’AN et de son épouse de leur visite au Laos et au Vietnam

AKP Phnom Penh, le 26 juin 2017 –

Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Héng Samrin, président de l’Assemblée nationale (AN) du Cambodge, et son épouse, ainsi que leur entourage arrivent à l’aéroport international de Phnom Penh ce matin après avoir terminé leur visite officielle et d’amitié en République démocratique populaire lao et en République socialiste du Vietnam.

Photo: Khem Sovannara