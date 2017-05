Le Cambodge et la Suisse discutent de la stratégie de coopération

AKP Phnom Penh, le 02 mai 2017 –

Des hauts officiels des ministères concernés ont discuté de la stratégie de coopération pour 2018-2021 avec leurs homologues suisses.

Facilitée par le Conseil pour le développement du Cambodge (CDC), la discussion sur la Stratégie de coopération suisse pour le Cambodge 2018-2021 a eu lieu récemment à Phnom Penh.

Selon Chheang Yanara, ministre délégué auprès du Premier ministre et secrétaire général du Conseil de réhabilitation et de développement du Cambodge (CRDB), dans le cadre de la région du Mékong, les priorités de développement portées à la table de discussion comprennent l’agriculture et la sécurité alimentaire, la gouvernance et la participation des citoyens, et le développement des compétences professionnelles et l’emploi.

Ces domaines sont bien, a souligné Chheang Yanana, conformes au plan stratégique de développement national du gouvernement royal du Cambodge.

D’après le CDC, entre 2002 et 2016, le gouvernement suisse a accordé au Cambodge environ 80 millions de dollars américains comme aide non-remboursable.

Par C. Nika