Le Cambodge prêt à accueillir le président philippin au prochain Forum économique mondial à Phnom Penh

AKP Phnom Penh, le 1er mai 2017 –

Le Cambodge est prêt à accueillir Rodrigo Duterte, président des Philippines, au Forum économique mondial qui se tiendra du 10 au 12 mai 2017 à Phnom Penh.

C’est ce qu’a affirmé Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, au cours de son entretien bilatéral avec le président philippin le 29 avril, en marge du 30e Sommet de l’ASEAN à Manille, aux Philippines, d’après la page Facebook du Premier ministre cambodgien.

A cette occasion, les deux dirigeants ont discuté du renforcement et de l’expansion des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays, en particulier de la promotion du commerce et des investissements pour les intérêts mutuels.

Par C. Nika