Le PM cambodgien apprécie les progrès et réalisations de l’ASEAN durant les 50 dernières années

AKP Phnom Penh, le 29 avril 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a félicité le cinquantième anniversaire de la fondation de l’ASEAN et a apprécié ses progrès et ses réalisations.

Selon sa page Facebook officielle, lors du 30e Sommet de l’ASEAN tenu à Manille ce matin, le chef du gouvernement cambodgien a déclaré qu’au cours des 50 dernières années, l’ASEAN était devenue une communauté économique, politique et socioculturelle forte et mature avec une solidarité ferme, le développement, la paix, la stabilité et la résilience grâce à laquelle l’association avait pu surmonter de nombreuses grandes crises.

Le succès commun de l’ASEAN a créé un environnement favorable à la réalisation de la Vision communautaire 2025 de l’ASEAN, a dit Samdech Techo Hun Sèn, soulignant l’importance de maintenir la paix et la sécurité régionales pour la prospérité et la croissance de l’ASEAN, de continuer à renforcer la centralité de l’ASEAN dans l’architecture régionale et à consolider la coopération avec ses partenaires, d’assurer une croissance économique forte, durable et inclusive de l’ASEAN, et de promouvoir la connectivité qui est la force centrale et puissante pour réaliser l’intégration en profondeur et la vision de l’ASEAN.

L’accélération de la conclusion de l’Accord de partenariat économique global visant à créer une zone de libre-échange géante en Asie de l’Est et le renforcement du respect et de la mise en œuvre des mesures et des obligations stipulées dans la Charte de l’ASEAN sont également nécessaires, d’après le Premier ministre Hun Sèn.

Par C. Nika