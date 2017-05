Retour de 309 Casques bleus cambodgiens de leur mission au Mali

AKP Phnom Penh, le 29 avril 2017 –

Le général Tea Banh (photo 1), vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense nationale, s’adresse aux participants au moment où Mme Debora Comini, représentante du Coordonnateur de l’ONU au Cambodge, et lui président la cérémonie d’accueil de 309 Casques bleus cambodgiens qui ont rempli avec succès leur mission de maintien de la paix d’un an au Mali, tenue à la Base aérienne militaire de Phnom Penh, le 28 avril.

Photo: Khem Sovannara